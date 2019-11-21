دبي 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسحصدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جائزة (لينكد إن) كأفضل فريق توظيف لاستقطاب الكفاءات على مستوى القطاع الحكومي في المملكة لعام 2019م، وذلك خلال حفل جوائز لينكد إن السنوي الذي أقيم في مدينة دبي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة.وتمنح لينكد إن هذه الجائزة للجهات التي تستخدم حلول وتطبيقات لينكد إن للموارد البشرية، وذلك بعد تحليل أداء الشركات والجهات، وقام فريق لينكد إن بناءً على عدة معايير بإجراء تحليل لأداء ونتائج عدة جهات حكومية وشركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا.وعمل فريق استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للزكاة والدخل لاستقطاب أفضل الكفاءات من خلال التفاعل والاستخدام المتميز لجميع أدوات الاستقطاب في شبكة لينكد-إن، حيث قام الفريق برفع نسبة المنضمين الجدد للهيئة من خلال مشاركة الفرص الوظيفية والوصول إلى الكفاءات المطلوبة التي أثرت إيجابياً على عملية التوظيف ورفعت جودة الكفاءات التي انضمت للهيئة خلال عام 2019م.وقال مدير عام إدارة رأس المال البشري في الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد بن حديجان الحربي:" نحن فخورون بحصول الهيئة العامة للزكاة والدخل على هذه الجائزة، فقد عملت على خلق بيئة عمل جاذبة، التي بدورها أسهمت في استقطاب الكفاءات الوطنية المميزة من خلال استخدام حلول شبكة لينكد إن".وأضاف الحربي: "نولي اهتماماً بالغاً باستقطاب الكفاءات وتطوير الموارد البشرية لدينا، وعملنا على تطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة لعملية استقطاب الكفاءات".// انتهى //13:44ت م0116