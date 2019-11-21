نجران 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسحققت جامعة نجران المركز الثاني بين الجامعات السعودية ضمن أعلى 10% من المجلات ذات معامل التأثير الأعلى التي تم الاستشهاد بأبحاثها، وذلك حسب تقييم مؤسسة (ELSIVER) للنشر وتحليل البيانات المخولة من قبل وزارة التعليم لعمل إحصائيات عن أداء الجامعات السعودية في البحث العلمي.كما حققت الجامعة المركز الرابع في نسبة النشر ضمن أعلى 10% من المجلات ذات التصنيف الأعلى، وحصلت على المركز التاسع في معدل تأثير الاستشهادات العلمية حسب التخصص لبحوث الجامعة، والمركز الثامن في نسبة الشراكات البحثية الدولية.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد سلطان العسيري أن معيار الاستشهادات العلمية من أهم المعايير والمؤشرات التي تدل على أصالة وتميز النشاط البحثي لأي مؤسسة تعنى بالأبحاث العلمية.وبيّن العسيري، أن الجامعة نشرت ٧٩٨ بحثاً في مجالات وعلوم مختلفة، مشيراً إلى أنها أنشأت أربعة مراكز بحثية هي: المركز الواعد للمجسات الإلكترونية، ومركز البحوث الشرعية والإنسانية والتربوية، ومركز البحوث الصحية، ومركز البحوث العلمية والهندسية، إضافة إلى كرسي الأمير مشعل بن عبد الله للأمراض المستوطنة، إلى جانب دعم الجامعة المستمر للمشاريع البحثية.وأفاد الدكتور العسيري أن الجامعة تبنت أبحاث المواد المتقدمة والنانو لكونه مجالاً حيوياً على مستوى العالم ولارتباطه بحاجات وتوجهات المملكة البحثية وفق رؤية المملكة 2030، فأنشأت وحدة تعنى بأبحاث المواد المتقدمة وتطبيقاتها التكنولوجية، وكذلك أبحاث النانو التي تركز على توصيف وتصنيع المواد النانو مترية المختلفة عن طريق مجموعة متنوعة من التقنيات، واستخدامها لتصنيع أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية المختلفة و تطبيقاتها ، والمجسات الكيميائية والغازية والحيوية والكهروكيميائية والبصرية، والمجسات المكونة من المواد المغناطيسية وتطبيقاتها.من جانبه أكد عميد عمادة البحث العلمي الدكتور ماطر بن حسين محنشي أن ما حصلت عليه الجامعة من مراكز متقدمة يعزى لحرص معالي مدير الجامعة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على نوعية النشر العلمي مما نتج عنه الحصول على هذا التميز، مقدماً الشكر لجميع منسوبي الجامعة والذين يعتبرون هم الوقود الحقيقي لهذا الإنجاز والتفوق في نوعية النشر العلمي.يذكر أن هذه الإحصاءات كانت ضمن وقائع ورشة "منهجية وآلية تطوير إستراتيجية البحث العلمي في الجامعات" التي أقامتها وزارة التعليم ممثلة بوكالة البحث والابتكار الأسبوع المنصرم والتي عقدت يوم الأربعاء بتاريخ 16 /3/ 1441هـ بحضور معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار ووكيل الوزارة لشؤون البحث والابتكار ووكلاء الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي وعمداء عمادات البحث العلمي ومنسوبي البحث في الجامعات السعودية.// انتهى //15:07ت م0150