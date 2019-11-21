الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسحقق منتخب المملكة للهجن 3 كؤوس إضافة إلى 4 ميداليات فضية ومثلها برونزية أمس في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي أقيمت نظمتها الكويت أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2019.وحصد الكأس الذهبي الأول حمد بن سالم آل فهيدة المري بالمطية جلموده, فيما حقق الكأس الثاني فهد بن عبدالله الشمري بالمطية الشاهينية, ونال الثالث فيصل بن راشد بن شريم بالمطية الدرعي.وقدم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن التهنئة لجميع الفائزين مقدماً شكره للجميع على النتائج الإيجابية التي تحققت لأول مرة.من جانبه أوضح المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للهجن وليد السقا أن المشاركة حققت نتائج إيجابية حيث تم تسجيل هذا العدد من الجوائز لأول مرة باسم المملكة خلال المشاركات السابقة.يذكر أن المشاركين تنافسوا على عشرة كؤوس في البطولة التي ضمت جميع الفئات بعشرة أشواط لأعمار الحقايق و اللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول.// انتهى //15:07ت م0152