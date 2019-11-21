الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بفرعها بالمنطقة الشرقية ورشة عمل "عيوب الطرق الإسفلتية - أسبابها وأساليب علاجها"، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك تحت رعاية معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.وقال القصبي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أحمد بن يحي العبثاني: إن إقامة مثل هذه الورش المتخصصة تمثل انطلاقة جديدة نحو العمل والتعاون البناء والفعال بين جميع الجهات وإيجاد الحلول المناسبة لرفع كفاءة وجودة شبكة الطرق في المملكة وبمشاركة قيمَة وفعَالة من الخبراء والمختصين في هذا المجال".وتضمنت الورشة عددا من المحاور من بينها "مواصفات المواد الأسفلتية المستخدمة في رصف الطرق والتحقق من جودتها " الذي تضمن عدة أوراق عمل كان أبرزها دور مركز الأبحاث والدراسات بهيئة المواصفات في تطوير المواصفات القياسية السعودية للدكتور سعيد بن سلطان الشهراني مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والدراسات بالهيئة، فيما ألقى مدير إدارة الجودة بفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبدرب الأمير الصقر، الضوء على أهمية تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية ودورها في جودة رصف الأسفلت.عقب ذلك تحدث مدير عام مركز الابتكار والجودة والبيئة في وزارة النقل الدكتور العباس بن أحمد الحازمي حول أهمية التحقق من جودة المواد الخام المستخدمة في رصف الأسفلت، واختتمت مناقشات المحور الأول من الورشة بورقة عمل حول برنامج الجودة لمصانع الخرسانة الجاهزة ومواد الطرق بأمانة المنطقة الشرقية قدمها المهندس خالد بن ناصر السويدان بأمانة المنطقة الشرقية.فيما تناول المحور الثاني من محاور ورشة العمل "تصميم الخلطات الأسفلتية ودور المحسنات المستخدمة في رفع كفاءة الأسفلت وإطالة العمر الافتراضي" تحدث خلاله الدكتور عبد الرحمن بن فهد الفهيد من جامعة الملك فيصل بالأحساء عن التجارب المخبرية للابيوكسي الإحيائي في تحسين خلطات الأسفلت، والورقة الثانية كانت تتمحور عن البنية الأساسية للطرق والمحسنات الإسفلتية للمهندس مارك جوسيف محلل بمركز شهادات الحكومات والشركات بإحدى الشركات المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.واختتمت الورشة فعالياتها بعدد من أوراق العمل تناقش "أسباب عيوب الطرق الإسفلتية والأساليب العلمية لعلاجها" بدأها المهندس محمد سعيد الغامدي من أمانة المنطقة الشرقية بورقة عمل عن عيوب الطرق الاسفلتية – الأسباب والإجراءات الرقابية لعلاجها، وألقى رئيس قسم هندسة النقل والمرور بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور سامي عبد الله عثمان خير، ورقة عمل عن التدهور السريع للطرق الإسفلتية بالمنطقة الشرقية، وفي ختام المحور الثالث كانت الورقة الأخيرة للمهندس حمد المهذل من شركة أرامكو السعودية وتحدث فيها عن تجربة شركة أرامكو السعودية في تقنيات الطرق الإسفلتية.// انتهى //15:09ت م0153