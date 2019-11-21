تبوك 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساختتمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك اليوم, برنامجاً توعوياً استهدفت فيه طلاب الكلية التقنية والمعهد الثانوي الصناعي بمحافظة ضباء , الذي استمر على مدى يومين, وذلك بمقر الكلية.واشتمل البرنامج الذي قدمه فريقان من ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك, على محاضرات تضمنت إيصال رسالة توعوية عن أسباب وقوع الشباب بالمخدرات, وما يتخللها من استغلال لهم لإيقاعه بالتعاطي, بالإضافة إلى تعريف المتدربين بالأضرار النفسية والجسدية والمستقبلية التي تسببها المخدرات, و طرق الوقاية منها , وعرض لمهام مركز العمليات 995 وما يقدمه من مساعدة لهم ولذويهم.وتواصل المديرية وضمن برنامجها التوعوي جوله توعوية للجهات التعليميه والحكومية بمحافظات المنطقة توحيداً للجهود والدعم بين الجهات الحكومية في مجال التثقيف وتعزيز عوامل الحماية ضد انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض التعاطي.// انتهى //15:10ت م0154