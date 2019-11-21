أبها 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأزالت بلدية مدينة سلطان التابعة لأمانة منطقة عسير الأسبوع الجاري تعديات على أراض حكومية بأبها تقدر مساحتها بنحو 200 ألف م2 وذلك بالتعاون مع لجنة التعديات وجهات حكومية أخرى.وأوضحت البلدية أن التعديات اشتملت على مبان مخالفة وأحواش غير نظامية تؤثر في السلامة البيئية المحيطة بها، مشيرة إلى أن أعمال الازالة تمت في مواقع متفرقة ، مع اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها،لمنع أي إحداثات تطال الأراضي الحكومية.// انتهى //15:10ت م0155