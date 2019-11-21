نجران 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بمضامين الخطاب الملكي الكريم الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.وبين سموه في تصريح صحفي اهتمام القيادة الحكيمة بالتنمية الوطنية والاهتمام بكل ما يهم شباب وفتيات الوطن وتنمية قدراتهم في العمل وبناء الوطن والمجتمع ومؤسساته، من خلال إشراك القطاع الخاص كجزء مهم في التنمية الوطنية وتقديم التسهيلات للقيام بهذا الدور الجيد في الاقتصاد، توظيف وتوطين شباب الوطن وفق رؤية المملكة 2030 في هذا المجال وغيره من المجالات التي تسهم في رفعة الوطن ورفاهية المواطن.وأشار سمو نائب أمير منطقة نجران إلى الأهمية التي تمثلها كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في إيضاح الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي وجهودها الدائمة في دعم ومؤازرة كافة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، وأن ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، ويمن على جنود الوطن بالنصر المبين.// انتهى //15:11ت م0156