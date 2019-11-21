المدينة المنورة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسالتقى محافظ خيبر فهد بن محمد العطر في مقر المحافظة اليوم, وفداً من الهيئة الملكية بمحافظة العلا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المشتركة بين الهيئة الملكية والمحافظة وسُبل تدعيمها لاستكمال النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة خاصة في المجالات التطويرية والمشاريع التنموية وتطوير الخدمات.وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة الملكية بمحافظة العلا الدكتور ماهر الصبحي, شكره لمحافظ خيبر على حسن الاستقبال, مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به المحافظ مما أسهم بشكل كبير في الدفع بالمشاريع التنموية في محافظة خيبر.// انتهى //15:20ت م0158