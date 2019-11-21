أبهـا 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأكد وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أهمية تفعيل دور وحدات الخدمات الأكاديمية في مختلف كليات الجامعة، وذلك من خلال حل ومعالجة المشكلات الطلابية بواسطة هذه الوحدات في الكليات، لما في ذلك من توفير للوقت والجهد، إضافة إلى تحقيق الغاية المرجوة من تأسيس الوحدات التي تهدف إلى توفير خدمة ذات جودة وسرعة لطلاب وطالبات الجامعة.جاء ذلك خلال لقاء عمداء الكليات ومنسوبي ومنسوبات وحدات الخدمات الأكاديمية في كليات الجامعة، الذي أقيم اليوم بهدف تمكين عمل الوحدات الأكاديمية في الكليات, بحضور وكيل الشؤون التعليمية والأكاديمية بالجامعة، صباح اليوم الخميس، في مبنى المدرجات المركزية بالمدينة الجامعية بأبها.استهدف اللقاء مشرفي الوحدات، ومسجلي الكليات، والمرشد الأكاديمي فيها، بالإضافة إلى رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه، وموظفي الوحدة، في شطري الطلاب والطالبات, حيث وجرى خلال اللقاء عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة ممثلي العمادات المساندة، وذلك لإيضاح الأدوار المنوطة بالوحدات لمنسوبي ومنسوبات وحدات الخدمات الأكاديمية في مختلف الكليات.وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور التي شملت التدريب على النظام الأكاديمي والصلاحيات، والمصطلحات الأكاديمية المرتبطة بطلاب وطالبات الجامعة، والإرشاد الأكاديمي، وضوابط إعادة القيد والفرص الاستثنائية، إضافة إلى كيفية إعداد الجداول الدراسية للمواد، وآلية المعادلة لمواد الطلاب المحولين من داخل الجامعة وخارجها، وضوابط الاعتذار والتأجيل والاعتذار عن مقرر، كما تم تدشين عدد من الخدمات الأكاديمية الإلكترونية التي قدمتها العمادة حديثًا.// انتهى //15:23ت م0161