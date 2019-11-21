تبوك 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنظمت لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أمس، فعاليات تحت عنوان "محطات ريادية" بالتزامن مع اليوم العالمي لريادة الأعمال، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد الحارثي وذلك في مول تبوك بارك.وأوضح نائب الرئيس ورئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة تبوك ماهر محمد الوابصي بأنه تم من خلال هذه الفعاليات إقامة عدد من المحطات والتي استقبلت ما يقارب 400 شاب وفتاة من المنطقة.وأفاد بأن المحطة الأولى جاءت بعنوان "انضم إلينا" ليسجل الزائر بياناته لتعريفه بكل جديد مرتبط بريادة الأعمال بالمنطقة، ثم محطة "الإلهام" لحضور التجارب المقدمة من رواد الأعمال، بعدها محطة "خلق الفرص" وبها يتم الالتقاء برواد الأعمال والباحثين عن الفرص وإيجاد التعاون والتكاتف لاستدامة مشاريعهم، أما في محطة "اسألني" تمكنهم من التحدث مع مرشدين وتجار، وفي المحطة الأخيرة يمكنهم التعرف على الجهات التمويلية والتي جاءت تحت مسمى محطة "داعم".وعن رؤية ورسالة اللجنة قال الوابصي: إن اللجنة تسعى لبناء جيل من قادة الشباب في مجال ريادة الأعمال، وتثقيف الشباب والفتيات وتوعيتهم، لتجنب الأخطاء ومواكبة كل جديد فيما يتعلق بريادة الأعمال.وأشار إلى أن الأهداف التي ترتكز عليها أعمال اللجنة تعمل وفق آلية محددة بتنظيم الدورات واللقاءات وتقديم الاستشارات لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وزيادة الابداع والابتكار، والتوعية في أهم قضايا شباب الأعمال وطرح مبادرات تدعم الريادين، والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والممولة ذات الاختصاص لرفع سقف ريادة الأعمال للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة لبناء جسور التواصل بين شباب الأعمال وكبار رجال الأعمال للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.// انتهى //15:24ت م0162