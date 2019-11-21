الجبيل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأقامت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية مساء أمس, فعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يأتي هذا العام بالسمة الأساسية لهذا اليوم هي نبذ العنف ضد الأطفال والتذكير دائما بضرورة سعي جميع أطراف المجتمع نحو تغيير واقع الأطفال في انحاء العالم للأفضل.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خلف الشمري أن فعالية اليوم العالمي للطفل تأتي ضمن روزنامة إدارة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة الملكية لأهالي مدينة الجبيل الصناعية وأنهم حريصون كل الحرص على تنشئة الأطفال ليكونوا ذو طموح يستقي منهم الوطن بالمستقبل ،وتأتي مشاركة الادارة من منطلق أهمية هذا اليوم فأطفال اليوم هم أطفال الغد.وبين أن هذه الفعالية مقامة حالياً في مركز المعرفة والإبداع وتستمر لمدة ثلاث أيام وأنها تهدف إلى ابراز دور الهيئة الملكية بالجبيل في الاهتمام بالطفولة وتعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم، والاهتمام بالروح الإبداعية لدى الأطفال ورعايتها وتنميتها، ووضع برامج للنهوض بالمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالأطفال وتفعيل المبادرات التخصصية في مجال الطفولة.وتتضمن هذه الفعاليات العديد من العمل التدريبية التي يقدمها عدد من إدارات الهيئة الملكية وبعض الشركات وعدد من الجمعيات الخيرية, إضافة إلى المدارس كما تقام ورشة عمل لأولياء الأمور يقدم فيها أدوات مراقبة الأطفال وتقييد حركتهم بالبحث اليوتوبي, بإلإضافة إلى سينما ومسرح مكارم, كما يشارك نادي الهندسة بكلية الجبيل الصناعية مع فاب لاب الجبيل ورش متنوعة تحت شعار "مهندسو المستقبل" في مجال الهندسة و البرمجة.ولفت الانتباه إلى أنه يشارك في دعم وتنظيم هذه الفعالية فريق نادي الجبيل التطوعي بأكثر من ٤٠ متطوعاً و متطوعة.// انتهى //16:11ت م0189