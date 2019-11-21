رانجبور 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنجلاديش.وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 98 عملية جراحية في اليوم الـسادس والأخير ليصبح مجموع العمليات 654 عملية جراحية خلال الحملة, كما جرى صرف نظارات وعلاجات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.// انتهى //16:12ت م0190