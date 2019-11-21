دومة الجندل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساستقبل محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط بمكتبه في المحافظة اليوم, سفير جمهورية إندونيسيا الإسلامية لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل ومرافقيه، الذي يقوم بزيارة لمحافظة دومة الجندل والمواقع السياحية والأثرية فيها.ورحب محافظ دومة الجندل بالسفير الإندونيسي لدى المملكة بمنطقة الجوف التي تمتلك إرث تاريخي مهم على مر العصور ، كما تبادل الطرفين الأحاديث الودية.من جانبه أعرب السفير الإندونيسي والوفد عن إعجابهم بالمقتنيات الأثرية التي يقتنيها متحف الجوف الإقليمي.وفي نهاية الاستقبال قدم السفير الإندونيسي شكره لمحافظ دومة الجندل على حسن الاستقبال والضيافة.// انتهى //16:20ت م0193