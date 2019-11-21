الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستستأنف غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد توقفها لمشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا بإقامة 3 مباريات, في أبها والرس والرياض.وتنطلق الجولة عند الـ 3:30م على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حينما يلتقي أبها صاحب المركز التاسع برصيد11 نقطة مع الفتح الذي جمع 5 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تنطلق المواجهة الثانية عند الـ 5:55م التي يحل فيها الرائد صاحب المركز العاشر بـ 11 نقطة، ضيفاً على الحزم الذي يحتل المركز الثامن بـ 14 نقطة في ملعب الأخير، وتختتم مواجهات اليوم الأول على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد, بمواجهة تجمع الشباب "السادس" بـ15 نقطة والفيحاء "الثاني عشر " بـ10 نقاط عند الساعة 7:40موتستكمل مواجهات الجولة يوم السبت حيث يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند الـ 3:30م، مواجهة ضمك صاحب المركز السادس عشر بـ 4 نقاط، بضيفه التعاون الذي يحتل المركز الخامس بـ 16 نقطة، فيما يحل الفيصلي صاحب المركز الرابع، ضيفاً على الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، كون الفريقين يمتلكان 17 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 7:40م.وتتواصل مباريات الجولة يوم الأحد المقبل بلقاءين، حيث يستضيف الاتفاق صاحب المركز الـ 11 بعشر نقاط نظيره الاتحاد الثالث عشر بتسع نقاط، عند الـ 7:40م على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بينما يلعب الوحدة الذي جمع 15 نقطة احتل بها المركز السابع، مع النصر وصيف الترتيب برصيد 20 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة في تمام الساعة 6:20م.يذكر أن لقاء الهلال والعدالة تم تأجيله من هذه الجولة إلى الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، بسبب ارتباط الهلال بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.// انتهى //16:21ت م0194