الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة صلة للتنمية اليوم، اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن للعام 1441هـ بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و243 ألف ريال سعودي، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز بالرياض.وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 5,600 حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وسترات أولاد وبنات، وبيجامات رجالية ونسوية، وقبعات أطفال تستهدف 33,600 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات صنعاء، والبيضاء، وتعز، ومأرب ، والجوف، والضالع،وشبوة، و حضرموت، ولحج، وعدن، والمهرة.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والأسر الفقيرة في اليمن من موجة البرد القارس في فصل الشتاء، وإيمانًا بأهمية تقديم المساعدات للشعب اليمني بكافة المحافظات.// انتهى //16:23ت م0196