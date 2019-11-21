الباحة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساحتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد اليوم, بتكريم الطالبات المتفوقات للعام الدراسي 1439-1440هـ بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية" بنات " نوال الدرمحي, وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية.بدأ الحفل بمسيرة الطالبات المتفوقات والبالغ عددهن 241 طالبة متفوقة الحاصلات على نسبة 100٪ 100.ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة بهذه الصفحة المضيئة من صفحات التعليم وهو التفوق الدراسي الذي يعد طموح لكل طالب وطالبة ولكل أب وأم وهدف يسعى إليه الجميع والذي يعد الخطوة الأولى في العمل والبناء وأشاد بجهود إدارة التوجيه والإرشاد وقائدات المدارس والمعلمات لرعايتهم للطالبات المتفوقات.بعد ذلك ألقت الدرمحي كلمة قدمت من خلالها التهنئة للطالبات المتفوقات واللاتي حصلن على أعلى درجات التحصيل الدراسي.عقب ذلك ألقت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد نوره الزهراني كلمة هنأت خلالها الطالبات المتفوقات , مبينة أن هذا الاحتفال السنوي ما هو إلا خطة ضمن سلسلة طويلة من الجهود التي تقدمها إدارة التعليم ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد لأجل العناية الكافية بهذه الشريحة بجهود ملموسة أثمرت عن ممارسات محفزة وداعمة على أرض الواقع للنظرة الإيجابية نحو التفوق علميا وسلوكيا من خلال حفلات التكريم.تلا ذلك كلمة المتفوقات , ثم توالت فقرات الحفل من أوبريتات وأناشيد وقصائد وعروض مرئية.وفي ختام الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات واللجان المنظمة بشهادات ودروع تذكارية.// انتهى //16:54ت م0201