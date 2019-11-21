بغداد 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساعتقلت القوات الأمنية العراقية خمسة اشخاص وصفوا بـ"المندسين" إثر قيامهم بإحراق محال تجارية بوسط بغداد "بحسب قيادة عمليات بغداد".وأفادت القيادة في بيان بأن الأشخاص المذكورين قاموا في الساعة الثانية وعشر دقائق من ليلة أمس, بإحراق محال تجارية في شارع النهر بوسط بغداد, كما حاولوا الوصول إلى أحد المنشآت الحيوية البعيدة عن ساحة التظاهرات" ساحة التحرير" بقصد استهدافها، موضحة أن الجهات المختصة أجرت تحقيقا أوليًّا مع الأشخاص الخمسة تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.// انتهى //17:37ت م0215