طرابلس 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق21 نوفمبر2019 م واسأنقذ جهاز خفر السواحل الليبي فجر اليوم 289 مهاجراً غير قانوني كانوا على متن قوارب متجهة إلى السواحل الأوروبية.وقال المكتب الإعلامي للبحرية الليبية فى بيان : إن بين المهاجرين 242 رجلاً و33 امرأة وقد تم إنزالهم في نقطة ميناء طرابلس بعدما انطلقوا من مناطق القرة بوللي والزاوية وزوارة.وأضاف أن المنظمة الدولية للهجرة توجهت إلى عين المكان وقدمت المساعدات الإنسانية للمهاجرين الذين كان جميعهم بحالة صحية جيدة، نافياً وجود حالات وفيات أو إصابات.// انتهى //17:38ت م0216