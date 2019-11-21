جدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستحتفل منظمة التعاون الإسلامي بالذكرى الـ 50 لتأسيس المنظمة - اليوبيل الذهبي - الذي يصاحبه مهرجان المنظمة في نسخته الثالثة , يوم 25 نوفمبر الجاري في مدينة جدة , بالشراكة مع دولة المقر المملكة العربية السعودية التي تبذل التمويل الكريم والدعم المادي واللوجستي للمنظمة منذ إنشائها.وقال معالي أمين منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر المنظمة بجدة الذي حضره وكيل وزارة الخارجية بالمملكة للشؤون الدبلوماسية العامة سعود كاتب، والأمين العام المساعد بالمنظمة للشؤون السياسية السفير يوسف الضبيعي، والأمين العام المساعد بالمنظمة للشئون الثقافية طارق بخيت: تعد المنظمة ثاني أكبر منظمة تتخذ من محافظة جدة في المملكة العربية العربية السعودية مقرا لها، وتضم في عضويتها 57 دولة من أربع قارات، من شأن تعزيز التضامن والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات ،التي يأتي من أبرزها القضية الفلسطينية، والاهتمام بأحوال المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، إلى جانب الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان، ومكافحة الإرهاب والغلو والتطرف والإسلاموفوبيا وتقديم المساعدات الإنسانية والقروض التنموية للدول الأعضاء.وأضاف الدكتور العثيمين: أن المنظمة تعد منصة للتضامن الإسلامي، وصوتًا جامعًا للعالم الإسلامي، وقريبة من الشعوب الإسلامية بمشاريعها وبرامجها الإنسانية والاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية والعلمية، تحضى بدعم كبير من دولة المقر المملكة العربية السعودية، وجميع الدول الأعضاء، وتعمل في أكثر من 35 جهازًا منتميًا ومتخصصًا ومتفرغًا من أبرزها: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية "إيسيسكو"، ومجمع الفقه الإسلامي، وصندوق التضامن الإسلامي، ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، ومعهد المواصفات والمقاييس للبلدان الإسلامية والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، واتحاد إذاعات الدول الإسلامية، والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان.وأبان معاليه أن برامج وفعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للمنظة سينفذ في قاعة ليلتي، وعلى كورنيش جدة، ومنطقة البلد التاريخية بجدة، التي تحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات تستهدف شرائح المجتمع كافة, مثنّيا بالشكر والتقدير لسمو أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو محافظ جدة, وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة.من جانبه أشاد السفير سعود كاتب بشعار الاحتفالية "متحدون من أجل السلم والتنمية"، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية هي في حاجة ماسة إلى مقاصد هذا الشعار، لافتًا في الوقت ذاته بدور المملكة العربية السعودية في دعم المنظمة و العمل من أجل تحقيق هذه المقاصد.إلى ذلك أشار السفير يوسف الضبيعي إلى أن احتفالية الخمسين عامًا تأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية أبوظبي الذي عقد 1-2 مارس 2019 ، بحيث يتبع هذا الاحتفال احتفالات أخرى لاحقة في الدول الأعضاء بالمنظمة.من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة السفير طارق بخيت، أن مهرجان منظمة التعاون الإسلامي المصاحب للاحتفالية يتضمن ندوة كبرى بعنوان" آفاق العمل الإسلامي المشترك"، تستعرض أهم المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعمل المنظمة من أجلها, وتحمل في طياتها محاور عديدة منها السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.// انتهى //17:57ت م0224