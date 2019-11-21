جدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساعتمدت اللجنة الاستشارية العليا بجامعة جدة في اجتماعها الذي عقدته اليوم , برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ، مجال الخدمات اللوجيستية مجالاً لتركيزها ، وذلك في إطار سعيها لأن تكون جامعة قائدة على المستويين الوطني والدولي في إحدى التخصصات العلمية ذات التطبيقات واسعة النطاق.وجاء اختيار جامعة جدة لهذا المجال الذي يستهدف مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، تستطيع من خلاله الجامعة أن تبدع وتبتكر وتحقق الميزة التنافسية لها ، وتكون مرتبطة بقدرات الجامعة وموقعها الجغرافي ، بالإضافة الى وجود مستويات من الطلب على مخرجات الجامعة في هذا المجال , لإرتباط مجال اللوجستيك بالأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 ، التي تتثمل في أن تكون المملكة نقطة التقاء لقارات العالم الثلاث.وستحقق الهيكلة الجديدة للجامعة ارتفاعاً في مستويات الطلب على الخدمات اللوجستية نتيجة لزيادة إسهام أنشطتها في الناتج الوطني الإجمالي للمملكة , كما أن النصيب الأكبر للعديد من الخدمات اللوجستية تمر عبر مدينة جدة مثل الخدمات اللوجستية للحج والعمرة.وقدحضر اجتماع اللجنة الاستشارية العليا الذي عقد بقاعة الجوهرة بالفيصلية ، وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها والعمادات ومديري العموم بالجامعة.// انتهى //17:58ت م0225