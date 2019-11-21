وادي الدواسر 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساحتفى النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر بكشافة المحافظة لمرحلة الكشاف المتقدم عند وصولهم لمطار المحافظة اليوم، أن حققوا المركز الأول في التطبيقات الكشفية ، والمركز الثالث في التميز على مستوى المملكة في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت يوم أمس في مكة المكرمة بمشاركة 29 إدارة من إدارات التعليم بالمملكة المتأهلة للمنافسات.وكان في استقبالهم بالمكتب التنفيذي بالمطار رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم ، ومدير مطار وادي الدواسر ماجد بن محمد بن رويه ، وعدد من القيادات الكشفية والكشافة والأشبال، الذين قدموا للكشافة ممثلي المحافظة باقات الورود تقديراً وتشجيعاً لهم على ما حققوا من نتائج متميزة.وأكد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم أن تحقيق ذلك الإنجاز يؤكد حسن الإعداد والتنفيذ الفعلي للنشاط الكشفي وتفعيل المنهج، خاصة في المرحلة الأولى من المنافسات على المستوى المحلي.ونوه بما حققه المشاركون من تميز عكس الصورة الحسنة والمميزة لأبناء المحافظة في هذه المنافسات المركزية، مشيداً بالإمكانات والسبل كافة التي سخرتها قيادة ثانوية الأبناء لأبنائها الكشافة ، والمتابعة الدائمة من مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري ومن رئيس النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان.// انتهى //18:03ت م0227