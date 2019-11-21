حائل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبة بالمدينة الجامعية اليوم, مدير البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد اليحيى.وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بما يخدم قطاعات البيئة والزراعة والمياه.وأكد الدكتور البراهيم أهمية التعاون بين القطاعين لخدم المنطقة والمجتمع المحلي.من جانبه أبان المهندس اليحيى أن الجامعة شريك رئيسي في نشر الوعي البيئي بالمنطقة وبين أفراد المجتمع.// انتهى //18:13ت م0228