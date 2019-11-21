طرابلس 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأشادت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، ماريان جاسر، بـ«وحدة جمعية الهلال الأحمر الليبي»، مؤكدة أنها ستسهم في دعم برامج الشراكة مع اللجنة الدولية والشركاء الآخرين والمانحين.جاء ذلك خلال اجتماعها مع الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، بمقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، لبحث سبل تعزيز برامج الشراكة لمواجهة التحديات الإنسانية، حسب بيان نشرته الأمانة العامة للهلال الأحمر، اليوم.وانتهى الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الجمعية العمومية ونائبه، إلى الاتفاق على تعزيز وسائل التواصل لتفادي التأخير في اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة، وتعزيز قدرات الجمعية (الهلال الأحمر) في مجالات التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي، وتأكيد وحدة الجمعية الوطنية.كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع لمديري المنطقة الغربية والجنوبية، التي تواجه تحديات وصعوبات بسبب الأزمة الحالية في تونس؛ لتحديد الاحتياجات العاجلة وتنسيق عملية الاستجابة.// انتهى //18:16ت م0229