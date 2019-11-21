نيويورك 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسافتتحت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على استقرار بعد إشارات متضاربة بخصوص التجارة ونزاع بين واشنطن وبكين بشأن احتجاجات هونج كونج مما يلقي بظلال من الشك على توقيت اتفاق لإنهاء صراع الرسوم الجمركية طويل الأمد بين البلدين.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.81 نقطة ليفتح عند 27820.28 نقطة، فيما تقدم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.03 نقطة ليسجل 3108.49 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 1.14 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8527.87 نقطة.// انتهى //19:00ت م0243