ينبع 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسكرّمت الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم, إدارة تعليم ينبع ممثلة بشعبة التربية الإسلامية, نظير المشاركة بورقة عمل عنوانها "مهارات التحصيل الدراسي وأدواته"، وذلك في برنامج مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي لمقررات التربية الإسلامية، الذي أقيم مؤخراً على مستوى الوزارة بمشاركة جميع مناطق ومحافظات المملكة، واستضافته الإدارة العامة للتعليم بحائل، واستمر لمدة ثلاثة أيام.وأكد المشرف التربوي مسفر حميد العلوني أن التحصيل الدراسي من أهم العمليات التي تشغل الميدان التربوي والباحثين المهتمين، فهو يعد من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها النظم التربوية لقياس كمية التعلم، بالإضافة إلى أنه عنصر مهم في الحكم على الأنشطة العقلية التي يمارسها المتعلم، وهو أداة يستخدمها المعلم لقياس مدى تحقق الأهداف المراد إيصالها للمتعلم، كما أنه مهم جدا للمؤسسات التعليمية التربوية في التخطيط والتطوير وقياس الأداء.وناقشت الورقة التي قدمها العلوني أهم مهارات التحصيل الدراسي المتميز, مشيراً إلى مهارات إدارة الوقت وتنظيمه ، والتفكير الإيجابي ، والثقة بالنفس ، والاستذكار الناجح ، والتلخيص ، والتركيز ، والحفظ ، وتدوين الملاحظات ، والحوار والمناقشة.وخلصت الورقة إلى عدة توصيات، جاء منها : ضرورة نشر المهارات المحققة للتحصيل الدراسي المتميز في أوساط الطلاب وبيئاتهم المختلفة، وتنفيذ برامج تدريبية نوعية للطلاب بهدف إكسابهم هذه المهارات، ودراسة العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي دراسة متأنية واقتراح الحلول لما قد يؤثر سلبا في نتائج العملية التعليمية.// انتهى //19:05ت م0245