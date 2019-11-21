بغداد 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسكشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن ارتفاع حالات الخطف والاغتيال الذي طال المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين, خلال الأيام القليلة الماضية.وأفادت في تقرير استعرضت فيه الأحداث التي شهدتها التظاهرات الشعبية خلال الأيام الأربعة الماضية بأن فرقها رصدت ارتفاع حالات الخطف والاغتيال التي طالت عددًا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين والتي قامت بها جهات مجهولة.ودعت المفوضية الحكومة وأجهزتها الأمنية إلى تحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة، مشيرة إلى استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع, الأمر الذي تسبب بمقتل عدد من المتظاهرين في محافظات بغداد وذي قار والبصرة.وكررت المفوضية مطالبتها لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين.// انتهى //19:21ت م0246