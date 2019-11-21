برشلونة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسقاد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم، الفريق الصربي للتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس ديفيز لفرق التنس المقامة حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما حقق الفوز في مباراة الفريق الثانية في المواجهة أمام الفريق الفرنسي.وتغلب ديوكوفيتش اليوم على الفرنسي بينوا بيير بنتيجة 6 - 3 و6 - 3 ليتفوق الفريق الصربي على نظيره الفرنسي 2 - 0 ، حيث انتهت مباراة الفردي الأولى بفوز فيليب كرايينوفيتش على جو-ولفريد تسونجا 7 - 5 و7 - 6 (7 - 5) .ويصطدم الفريق الصربي في دور الثمانية غدا الجمعة بنظيره الروسي، بينما يلتقي الفريق الألماني في دور الثمانية، الفائز من مواجهة الفريقين البريطاني والكازاخي.// انتهى //19:26ت م0247