اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.10%
الخميس 1441/3/24 هـ الموافق 2019/11/21 م واس
بيروت 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بلغ 0.10%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 757.82 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفًا و423 سهمًا، بقيمة 1 مليون و55 ألفًا و607 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 16 صفقة.
الا ان قيمة رأس مال الشركات المدرجة تحسنت لتصل إلى 7 ملايين و487 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و480 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:28ت م
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