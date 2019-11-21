بيروت 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بلغ 0.10%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 757.82 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفًا و423 سهمًا، بقيمة 1 مليون و55 ألفًا و607 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 16 صفقة.الا ان قيمة رأس مال الشركات المدرجة تحسنت لتصل إلى 7 ملايين و487 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و480 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:28ت م0250