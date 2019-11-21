القطيف 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسحققت أركان الأسر المنتجة المشارك في مهرجان الزهور الأول الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بمشروع وسط العوامية، عائداً اقتصادياً جيداً للأسر المشاركة فيه، حيث تمكنت الأسر المشاركة من تسويق 90 % من إنتاجها خلال السبعة أيام الماضية، وبمشاركة 80 أسرة منتجة واستقطب أكثر من 96 ألف زائر وزائرة.وشهد المعرض إبداعات الأسر المنتجة وشابات يعملن من المنزل والعمل الحر لعرض منتجاتهن التي جرى تصنيعها يدويا في المنازل، فيما حرص زوار المهرجان على اقتناء العديد من منتجاته التي جرى تصنيعها يدوياً في المنازل ومن أهمها : الأعمال اليدوية والخزفيات والطبخ وخلطات العطور والعطارة والأعشاب والتجميل والبخور والملبوسات والإكسسوارات ونقش الحناء، بالإضافة إلى تصميم العبايات والجلابيات ومستلزمات المواليد وتغليف الهدايا وتجهيز العرائس وفساتين المناسبات وإكسسوارات المنزل وتزيين الورود.واستمتع الزوار بالكم الكبير من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والفنية والتراثية والشعبية في أجواء آمنة عبَّرت عن التلاحم بين أبناء الوطن وحرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المهرجانات وفق رؤى وطنية ترسخ معاني الولاء والانتماء، حيث حرص الزوار على مشاهدة ما يقدمه من تنوع في الفعاليات يحتوي على أكثر من مليون زهرة طبيعية موسمية متنوعة، أعدتها البلدية لتشكل لوحة جمالية يتنفسها أهالي المحافظة وزوارها، كما شهدت ساحة المهرجان أعداداً متزايدة من العائلات الذين شاركوا في هذا الكرنفال الاجتماعي الترفيهي.وثمن رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، مشاركة أهالي المحافظة في المهرجان الذي حظي بإقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين الأمر الذي كان له أثر كبير في نجاحه، مؤكدًا أن الأنشطة المتنوعة لاقت قبولًا من أفراد المجتمع كافة خصوصًا أن البلدية عملت على تلبية الاحتياجات داخل المهرجان الذي حقق أهدافها عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وتراثية وفنية وفلكلورية حظيت بدعم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.ولفت الانتباه إلى أن المهرجان يُعد نافذة بيع للأسر المنتجة والتعريف بمنتجاتهم، مشيرًا إلى تنوُّع مشاركة الأسر المنتجة في مهرجان الزهور بالعديد من الأنشطة منها المأكولات الشعبية والحرف اليدوية، مبينا أنه جرى توزيع آلاف الهدايا على الجمهور منذ بداية المهرجان مقدما الشكر إلى الجهات المساهمة والمشاركة في نجاح المهرجان، مشيداً بدور كوادر المتطوعين والبالغ عددهم 250 متطوعاً ومشاركاً.// انتهى //19:35ت م0252