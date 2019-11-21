طرابلس 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسطالب مجلس النواب الليبي، السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول تعدي إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي على سيادة ليبيا، عادًّا ذلك مخالفا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة.واستنكر المجلس في بيان له اليوم، “انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، التي جرى إسقاطها من قبل القوات المسلحة بقرب ترهونة، عند دخولها المنطقة العسكرية للجيش في حربه ضد الميليشيات الإرهابية والمتطرفة المسلحة الخارجة عن القانون”.وأكد المجلس، أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتدخل في الشأن الداخلي الليبي وهي مناصرة لطرف بعينه وانتهاك للسيادة الوطنية لدولة ليبيا.وأسقطت قوات الجيش الليبي أمس الأربعاء طائرة إيطالية مسيرة في منطقة سوق الأحد قرب مدينة ترهونة.// انتهى //19:36ت م0253