الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الخطاب الملكي السنوي بافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

ونوه سموه بالحكمة والحنكة البالغة للقيادة الرشيدة ومواقفها الشاهدة على تاريخها وإنجازاتها الدولية والإقليمية, مبينًا سموه المشروعات التنموية وتطلعات العالم لرؤية المملكة 2030 والعناية الكاملة بتوفير فرص العمل وتطوير المجالات الاقتصادية باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشار سمو نائب أمير المنطقة إلى ما تحقق من إنجازات لرؤية المملكة 2030 منها التصنيفات التي حصلت عليها بلادنا مؤخرًا والتقدم في العديد من المجالات والإصلاحات التي جعلت المملكة أنموذجًا عامًا ومنهجًا في النجاح والتنمية.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ويديم عليها أمنها وأمانها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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19:51ت م

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