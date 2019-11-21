واشنطن 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم تقارير إخبارية وردت من كوريا الجنوبية عن أن الولايات المتحدة تدرس إحداث خفض كبير في عدد جنودها بكوريا الجنوبية إذا لم تسهم سول بالمزيد في تكاليف نشر القوات.وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان في بيان "لا صحة على الإطلاق لما ورد في التقارير الصحفية عن أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس حاليًا إبعاد أي قوات من شبه الجزيرة الكورية"، مشيرًا إلى تصريح وزير الدفاع مارك إسبر في وقت سابق اليوم عن أنه لم يسمع بمثل هذه الخطط.وأضاف المتحدث: "كان الوزير إسبر في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير وأكد مجددًا التزامنا الراسخ تجاه (كوريا الجنوبية) وشعبها".// انتهى //19:51ت م0256