الرباط 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنظمت الملحقية الثقافية في المغرب بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية اليوم بمدينة الدار البيضاء، محاضرة علمية تحت عنوان " المكتبات التراثية بالمملكة العربية السعودية" ألقاها المشرف الثقافي بالملحقية الدكتور عبدالمنعم بن ناصر التميمي ضمن مشاركة المملكة في فعاليات الدورة السادسة لمعرض كتاب الطفل والناشئة.وأكد الدكتور عبدالمنعم التميمي خلال المحاضرة أن التقنية الرقمية من أهم التحديات التي تواجهها المكتبات اليوم في عصر التكنولوجيا الرقمية، وتطورها المتسارع، مبينًا أن العصر الحالي يفرض تغييرًا متزايدًا في الدور الذي تقوم به المكتبات في المجتمعات المختلفة لتواكب التطور، بالتوازي مع دورها الأساسي في حفظ الإرث الثقافي الإنساني بالمملكة العربية السعودية.وقدم المحاضر نبذة عن مكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة الحرم المدني الشريف، ومرحلة تأسيسهما ودورهما في خدمة الباحثين وحجاج بيت الله من جميع بقاع العالم.كما سلط الضوء على دور المملكة العربية السعودية في الاهتمام بهذه المؤسسات الثقافية، إلى جانب الأدوار التي تضطلع به هذه المكتبات ومهامها وأقسامها مع عرض لمخطوطات نادرة لا توجد نسخ منها إلا بالمملكة العربية السعودية.حضر المحاضرة عدد كبير من المثقفين والأكاديميين المغربيين إلى جانب عدد من الطلبة والأساتذة الباحثين من زوار معرض كتاب الطفل والناشئة.// انتهى //20:27ت م0258