الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسهنأ صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الدول الإسلامية بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) مقترح مملكة البحرين لتحديد يوم 18 نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للفن الإسلامي.وأعلن سموه عن احتضان العاصمة الرياض لأول بينالي للفن الإسلامي في المتحف الإسلامي.ويهدف البينالي الذي ستقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) للتعريف بأشكاله التعبيرية على مر العصور وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى.// انتهى //20:36ت م0259