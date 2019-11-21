الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسبرعاية صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن الفرحان نظمت مبادرة "فينا خير" فعالية توعوية وترفيهية لأطفال متلازمة داون وأسرهم، وذلك بالشراكة المجتمعية بين لجنة التنيمة الاجتماعية الأهلية بحي قرطبة بالرياض ومركز الأوائل لذوي الإعاقة، ومركز سبار كيز بالحمراء مول.وضمت الفعالية 18ركنًا تعريفيًا من مختلف التخصصات الاجتماعية والصحية والتطوعية والتشكيلية والتثقيفية للتعريف بأهمية التعايش المجتمعي ومعرفة حالات ذوي الإعاقة.وتجولت الأميرة نوف وضيوف الفعالية على الأركان التوعوية المشاركة واطلعت سموها على البرنامج الترفيهي والفقرات المتنوعة الشيقة على مسرح الفعالية والألعاب المختلفة، وشاركت في تقديم الهدايا على المشاركين من أطفال متلازمة دوان وأسرهم وتكريم الضيوف والمتطوعين والجهات الداعمة للمبادرة.بعد ذلك أقيم حفل خطابي تحدّث خلاله المشرف العام على مبادرة "فينا خير"عبيد البرغش الذي عبر عن شكره لسمو الأميرة نوف على حضورها للفعالية، وقال : لقد كان لحضور سموها بصمة وأثر كبير في نفوس أطفال متلازمة داون وأسرهم ونهنيء جميع الجهات المشاركة من الرعاة والجهات الإعلامية والمراكز الاجتماعية والفرق التطوعية والمعارض المصاحبة وكل الحضور بنجاح المبادرة والفعالية بتكاتف الجميع الذي يدل على روح المواطنة ومحبة الخير للآخرين من خلال الشراكات المجتمعية.من جهتها أوضحت عضو مبادرة فينا خير حصة الشهري أن المبادرة تصب في خدمة الجميع والشراكة المجتمعية مع جميع القطاعات لخدمة الوطن والمجتمع .// انتهى //20:52ت م0262