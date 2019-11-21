تبوك 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة تبوك ممثلة بوحدة ريادة الأعمال اليوم ثلاث محاضرات توعوية في عالمٌي المال والأعمال، بحضور عدد من المتحدثين وأعضاء هئية التدريس والطلاب وذلك على مسرح كلية الطب.وبدأت الفعاليات التي جاءت تزامناً وتفاعلاً مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يقام في أكثر من 170 دولة حول العالم بكلمة لمشرف وحدة ريادة الأعمال بجامعة تبوك الدكتور ماجد العتيبي رحب في مستهلها بالحضور ، وقال : إن الجامعة كمكون لدعم منظومة ريادة الأعمال تسعى لنشر الوعي لبيئة ريادية ومجتمع طموح، وتكون الحاضنة لجميع شرائح المجتمع، وهي بذلك تطلق ومن خلال الوحدة فعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.بعدها ألقى نائب رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك أحمد الكاشقري ورقة عمل تحدث فيها عن " ريادة الأعمال بين الواقع والتطبيق" الأمر الذي تؤكده العزيمة وينفيه التردد، فلايمكن لرائد أعمال أن يصبح كذلك مالم يمتلك القدرة على التحمل والإصرار والمخاطرة .وأوضح عضو لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بتبوك عادل العنزي عن الفرص التجارية التي تزخر بها المملكة في ظل التحول الكبير الذي تشهده معظم القطاعات لاسيما الناشئة منها.وفي الختام جرى تكريم المتحدثين، ومن ثم فتح باب النقاش وبناء العلاقات بين المشاركين وطلاب الجامعة.// انتهى //21:50ت م0272