الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض الكويت الدولي للكتاب 2019م في دورته الرابعة والأربعين، بركن متميز ضمن جناح المملكة، الذي تم افتتاحه أمس بحضور معالي وزير الإعلام بدولة الكويت الدكتور محمد الجبري، ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري 2019م، بمشاركة أكثر من 488 دار نشر من 33 دولة حول العالم.ومن خلال مشاركتها تعرض عدداً كبيراً من إصداراتها العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، كما يتضمن ركن الشؤون الإسلامية عرضاً لجميع إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي والثقافة الإسلامية، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم.كما يعرض جناح الشؤون الإسلامية عدداً من الأفلام الوثائقية التي ترصد الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالقرآن الكريم وعلومه ونشر الكتاب الإسلامي بمختلف موضوعاته، إلى جانب توزيع آلاف الإصدارات العلمية المتنوعة من مطبوعات الوزارة والمصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم .وتأتي المشاركة بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تجسيداً لدور الوزارة الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب والنشر والتأليف، اتساقاً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تميز مشاركة المملكة في المعارض الدولية وتنوعها بما يحقق الرسالة السامية التي تضطلع بها في خدمة الإسلام .// انتهى //22:00ت م0277