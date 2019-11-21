الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محاضرة لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي ، بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية" غداً في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، في إطار برامجها الدعوية والإرشادية المتنوعة .وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة متصلة من المحاضرات التي تنفذها الوزارة بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لبيان مكانة المملكة وجهود قيادتها الرشيدة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية التي تعد منهجاً ودستوراً لها في جميع شؤونها.// انتهى //22:09ت م0279