ريدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستواصلت اليوم فعاليات حملة " عزيمة وطن " بمحافظة عنيزة ضمن فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم، تنظمها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع جمعية أمان لمكافحة التدخين والمخدرات بمركز صالح بن صالح الاجتماعي بعنيزة.وتضمنت فعاليات اليوم الخامس من أيام الحملة محاضرة توعوية بعنوان " آثار المخدرات على الفرد والمجتمع " شهدت حضورًا لافتًا .// انتهى //22:15ت م0280