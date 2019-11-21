واشنطن 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم : "إن إيران باتت دولة غير مستقرة وقامت بحجب الإنترنت حتى لا يتمكن الشعب الإيراني من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد".وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن رجال السلطة في إيران يريدون انعدام الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف حصيلة القتلى والمأساة التي يتسبب بها النظام الإيراني.// انتهى //22:16ت م0281