محايل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستفقد رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحايل يحيى بن محمد العاصمي اليوم طريق عقبة النجاد يرافقه مندوب فرع وزارة النقل للطرق بمحايل محمد بن عبدالله عسيري .وبحث رئيس المركز مع مندوب فرع وزارة النقل تأهيل الطريق وتوسعته بما يضمن سلامة مستخدمي طريق العقبة ، مشدداً العاصمي على تكثيف الصيانة الدورية له خاصة أثناء هطول الأمطار.وأكد العاصمي أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتفقد القرى والمشروعات وتلمس احتياجات الأهالي، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم بمختلف المناطق .// انتهى //22:38ت م0284