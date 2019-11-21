الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساستقبلت مراكز التدريب الإقليمية بمدن الرياض، المدينة المنورة، الدمام وجدّة ما يزيد عن 500 لاعب موهوب في المبادرة التي دشّنتها إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أواخر شهر أكتوبر الماضي.وتسعى مراكز التدريب الإقليمية إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين الصغار الذين لم يسبق لهم الانضمام للأندية والمنتخبات من خلال التجربة المفتوحة، حيث يتم استقبال المواهب الراغبين بالانضمام، وفرزهم من خلال عددٍ من الاختبارات الفنية، لتأتي مراحل التطوير حتى الوصول لمستويات الاحتراف.وتهدف المبادرة إلى إيجاد الحلول لندرة المواهب في كرة القدم بالمملكة، إضافةً إلى رفع عدد الممارسين تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.وتهتم مراكز التدريب الإقليمية بتطوير الكفاءات العاملة، حيث يضم فريق العمل في كل مركز تدريبي 15 شخصا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، الذين يحملون مؤهلات عالية في مجالاتهم تتوافق مع أهداف وتطلعات المبادرة.الجدير بالذكر أن التسجيل في المراكز لا يزال مستمرًا، وتبدأ خطواته بالدخول إلى الموقع : saff.com.sa/rtc وتعبئة استمارتي التسجيل والفحص الطبي للمركز المحدد، وإرسالهما بعد ذلك إلى البريد الإلكتروني المخصص والموضح في الموقع.//انتهى//22:56ت م0287