سكاكا 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 21 نوفمبر 2019م واساختتمت مساء أمس منافسات المسرح المدرسي على مستوى المملكة، الذي استضافته إدارة تعليم القريات بمشاركة ( 9) إدارات تعليمية، بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم عبد العزيز بن إبراهيم السراء كلمة رحب فيها بمحافظ القريات والوفود المشاركة في المسابقات ، معرباً عن شكره لمنسوبي إدارة تعليم القريات على حسن التنظيم وكرم الضيافة.وتضمن الحفل كلمة الوفود المشاركة ألقاها نيابة عنهم رئيس قسم النشاط الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية ثامر بن سودي العنزي ، وعرضاً مرئياً لفعاليات ومسابقات الوفود والعروض المصاحبة لهذه التصفيات، ثم فقرة إنشادية وإعلان نتائج منافسات المسرح المدرسي بين الإدارات وتكريمهم، وتكريم الإدارات والجهات المشاركة للأنشطة المصاحبة لتلك المسابقات .الجدير بالذكر أن الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية على مستوى المملكة هما فريقي تعليم حائل وتعليم الحدود الشمالية .// انتهى //22:58ت م0288