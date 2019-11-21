عمّان 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في نيويورك اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وجرى خلال اللقاء بحث الأزمات الإقليمية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.وأكد الملك عبدالله الثاني الدور المهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص، مجددًا موقف الأردن الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وشدد العاهل الأردني على أن أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.// انتهى //23:13ت م0291