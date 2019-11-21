أبها 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة ورجال ألمع وطريب وسراة عبيدة وبارق ومحايل عسير وبلقرن.وشملت الأمطار مراكز الشعف والواديين وثلوث المنظر ووادي بن هشبل وشني وطبب والفيض وبللحمر وتندحة والجوة والحرجة وعقبتي ضلع وشعار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.من جهة أخرى دعت المديرية العامة للدفاع المدني بعسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات تجنباً للمخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية أثناء جريانها.// انتهى //23:33ت م0292