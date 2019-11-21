حائل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل قراراً بتكليف صالح بن صالح المطيري وكيلاً مساعداً للشئون التنموية بإمارة المنطقة .ورفع وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشئون التنموية صالح بن صالح المطيري الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ، بمناسبة تكليفه بمهام وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية في إمارة المنطقة ، مؤكداً أن هذه الثقة دافعاً لمضاعفة الجهود والعمل بكل إخلاص لتنفيذ كل مايخدم المنطقة ويسهم في تطورها سائلاً الله التوفيق والسداد .// انتهى //23:36ت م0293