صامطة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بمحافظة صامطة اليوم برامج مبادرة التدريب المجتمعي "أتقن 5 "، الذي استمر لمدة أربعة أسابيع، بمشاركة 107 شباب من مختلف فئات المجتمع في برنامج الأمن السيبراني.وهدفت الدورة التي نفذها المهندس محمد بن حسين مباركي إلى التعريف بمفهوم أمن المعلومات "الأمن السيبراني" وأمن المعلومات ونشأته وأهميته .وأكد عميد الكلية التقنية بصامطة أحمد بن داحش دربشي أن برنامج "أتقن" من المبادرات المجتمعية، ويركز على المجالات التقنية والمهنية المواكبةً لرؤية المملكة 2030م، ويهدف إلى تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني من خلال تقديم دورات قصيرة لأفراد المجتمع من 15 سنة فما فوق.// انتهى //23:55ت م0296