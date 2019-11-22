جيزان 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسدشن رئيس مركز وادي جازان مصطفى بن علي قحل اليوم المرحلة الأولى من مبادرة المركز بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أبوعريش لزراعة 1000 شتلة ، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس عبدالعزيز المنيع ، وذلك بحديقة بلدية وادي جازان .وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بالمنطقة عواجي حكمي أن المبادرة تشمل زراعة 10,000 شتلة موزعة على مراحل عدة، وتهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التصحر والحد من التلوث والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، وفقًا لرؤية المملكة 2030 .ويشارك في تنفيذ المبادرة عدة جهات منها بلدية وادي جازان إلى جانب المجلس البلدي ومكتب تعليم أبوعريش والفريق التطوعي النسائي، التي تشمل زراعة شتلات الفُل والسدر ونباتات الزينة والأشجار الحرجية .// انتهى //00:06ت م0297