نيويورك 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك، السفير مسعود بن مؤمن بمناسبة انتهاء فترة عمله مندوبا دائما لجمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الأمم المتحدة.وأعرب السفير مؤمن، خلال اللقاء عن شكره وامتنانه لمعالي السفير المعلمي ولوفد المملكة على الدعم والتنسيق المتبادل في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في ملف مسلمي الروهينجا وما أثمر عنه من قرارات لدعم هذه القضية الإنسانية، وأحداث جانبية رفيعة المستوى نظمها وفدا البلدين كان آخرها مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش.كما أعرب عن تقديره للعلاقات الأخوية بين المملكة وبنجلاديش.وثمن معالي السفير عبدالله المعلمي بدوره جهود السفير مسعود مؤمن خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة، متمنيا له المزيد من التوفيق في المستقبل.وفي ختام اللقاء قدم السفير مؤمن هدية تذكارية لمعالي السفير المعلمي تقديرا للعلاقة الأخوية بينهما.حضر اللقاء أعضاء وفد بنجلاديش لدى الأمم المتحدة، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في وفد المملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //02:00ت م0302