أبوجا 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسألقت السلطات النيجيرية القبض على 43 شخصًا، في عمليات أمنية استهدفت عصابات مسلحة بمحافظة بلاتو وسط البلاد.وأفاد مدير أمن المحافظة إسحاق أكينمويد، في تصريحات إعلامية، أن عمليات أمنية استهدفت العصابات في مدينة "جوس"، وأسفرت عن إلقاء القبض على 43 من أفراد العصابات، ومصادرة منهم أسلحة، وهواتف محمولة، وشرائح اتصال، وكمية كبيرة من الذخيرة .وفي الفترة الأخيرة، حظرت بعض الولايات النيجيرية ركوب الدراجات النارية، جراء الهجمات المتزايدة في البلاد عبر استخدام تلك الدراجات.وتعاني العديد من المناطق النيجيرية، وخصوصًا الشمالية منها، من هجمات مسلحة تشنها عصابات تسرق الماشية، وتبيعها وتزرع الرعب في صفوف السكان.وقالت منظمة العفو الدولية مع نهاية عام 2018، إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت جراء الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا، بين رعاة ومزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية.// انتهى //04:01ت م0307